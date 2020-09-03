Газопровод «Северный поток — 2» предстает не в положительном свете в связи с инцидентом с политиком Алексеем Навальным. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр федеральной Баварии Маркус Зедер.

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный почувствовал недомогание на борту самолета и был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен клинику Charite в Берлине. Ее сотрудники заявили, что политик был отравлен субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Российские врачи не выявили в его организме отравляющих веществ.

Вчера официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в анализах Навального присутствует химическое нервно-паралитическое отравляющее вещество из группы «Новичок». В тот же день канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин вместе с партнерами по Европейскому союзу (ЕС), Североатлантическому Альянсу (НАТО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) примет меры в данной связи в зависимости от реакции России.

Сегодня Зедер заявил, что строящийся трубопровод из России в Германию «Северный поток — 2» предстает не в положительном свете в связи с инцидентом с Навальным. При этом он подчеркнул, что проект является не вопросом государства, а вопросом частных инвестиций, в связи с чем его реализация не связана с инцидентом с Навальным.