Угроза Вашингтона наложить санкции на европейских партнеров «Газпрома», участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», вызвала ответную и весьма жесткую реакцию со стороны главного российского союзника по этому проекту — Германии. В Берлине пригрозили наложить ответные ограничения на торговые отношения с Соединенными Штатами и предложили присоединиться к ним другим участникам ЕС.

Резкий ответ Германии понятен: Вашингтон намерен предъявить претензии не только частным инвесторам, вложившим деньги в создание газовой магистрали, но и немецким федеральным службам. Москва на это политическое противостояние двух союзников по НАТО пока смотрит со стороны, но собирается в любом случае завершить укладку газопровода.

Еще не достроенный российский газопровод СП-2 может окончательно расстроить политические и экономические отношения Нового и Старого Света. По данным Bloomberg, Германия, финансовые структуры которой являются основными зарубежными спонсорами проекта, разрабатывают ответные меры на случай, если Вашингтон введет очередные санкции против газопровода. Более того, Берлин усматривает в сопротивлении США строительству трубопровода опасность и для других европейских государств, поэтому предполагает выдвинуть Соединенным Штатам коллективный ответ от лица всего Евросоюза.

Агрессия США в отношении «Северного потока-2» была очевидна еще в начале строительства газопровода. Когда проект начал близиться к завершению, протестные жесты Вашингтона обострились: санкции, которые в первое время американцы налагали лишь на его российских участников, распространились и на иностранных партнеров «Газпрома», которым также пригрозили отключением от кредитования в международных банках и отказом в новых контрактах в США. Кроме того, Дональд Трамп обвинил Берлин в долгах по взносам в НАТО в $1 трлн, заявив, что лучше бы немцы вкладывали деньги в союзнический военный альянс, нежели тратились на российский газопровод.

Как известно, американские санкционные меры уже возымели действие. В марте швейцарский подрядчик Allseas, взявший на себя обязательства по укладке морского участка СП-2, отказался от участия в прокладке трубы, и «Газпром» был вынужден перебрасывать в Балтийском море собственные немногочисленные суда, способные завершить строительство, а потом менять форму их юридической собственности в пользу компаний, на которые американские санкции не успели распространиться.

Берлин, явно заинтересованный в поступлении российского газа, долго пытался маневрировать между Москвой и Вашингтоном в попытках не испортить отношения ни с кем. Так, Федеральное сетевое агентство Германии с одной стороны освободило газопровод «Северный поток — 1» (уже действующий экспортный трубопровод в из РФ в Европу) от основных положений Газовой директивы ЕС (предоставление мощностей трубы сторонним поставщикам), однако, с другой стороны, опираясь на юридические нюансы, сохранило подобные препятствия для СП-2. Вашингтон такая позиция не удовлетворила. Американцы пригрозили ввести санкции не только против частных инвесторов, но и против государственных ведомств ФРГ.

Дошло до того, что разногласия по поводу СП-2 вылились в полноценный скандал, который произошел между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. Как сообщали источники с обеих сторон, в ходе их недавнего телефонного разговора на тему российского газопровода «возникли горячие разногласия» и беседа велась «на высоких тонах», которая в итоге привела к «бросанию трубок» без обязательных слов прощания.

Нынешние разногласия между Берлином и Вашингтоном грозят привести к еще большим обострениям в отношенях обеих стран как в политической, так и экономической сфере. По словам главы комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста, правительству Германии и других стран ЕС необходимо продумать ответные действия на планы США по расширению санкций против СП-2 и самим ввести ограничения против американских компаний — в частности, обложить дополнительными налогами поставки сжиженного газа из США.

«С точки зрения экономики, Европа заинтересована в российском сырье и нашем рынке сбыта. Германия, которая является центром экономической системы Евросоюза, готова любыми способами способствовать завершению проекта, поэтому «Северный поток-2» будет достроен. Позиция США по российскому газопроводу никак не связана с экономикой: Вашингтон преследует чисто политические цели.

Для Москвы сложившаяся ситуация выгодна. Обоюдные претензии Германии и США, поводом для которых служит «Северный поток — 2», способны вернуть диалог Москвы и Берлина в конструктивное русло и дать новую жизнь идее ослабления Североатлантического альянса», — полагает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.