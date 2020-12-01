Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) согласовало укладку российского газопровода «Северный поток — 2» в декабре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Работы согласованы на декабрь», — заявили в BSH.

Там также отметили, что рассматривается заявка на продолжение работ по строительству газопровода в январе-апреле 2021 года.

Ранее оператор строительства «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявила о том, что проект обеспечен финансированием почти на 100%.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Видео дня. Россияне чаще совершают денежные переводы по номеру телефона