Германия призывает генсека ООН Антониу Гутерреша как можно скорее учредить должность спецпредставителя по климату и безопасности, заявил на заседании СБ ООН глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Пора придать проблеме климата и безопасности облик. Мы призываем генерального секретаря назначить спецпредставителя по климату и безопасности как можно скорее», — сказал Маас, отметив, что изменение климата представляет угрозу для мира и безопасности.

По его словам, Совету Безопасности необходимо получать больше информации о рисках, связанных проблемой изменения климата. «Сюда должны быть включены все предупреждающие индикаторы, которые дали бы нам возможность действовать до того, как будет слишком поздно», — отметил глава МИД.

Он напомнил, что на международной конференции в Берлине в июне был запущен механизм оценки рисков глобальной климатической безопасности. Как полагает Маас, такой инструмент может стать отправной точкой для работы в этом направлении в Совете Безопасности ООН.

В апреле постпред Франции при ООН Николя де Ривьер также предложил генсеку ООН учредить должность спецпосланника по вопросам климата и безопасности.