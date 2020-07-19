Первые 24 семьи находящихся в Греции мигрантов, в которых есть нуждающиеся в лечении дети, на следующей неделе прибудут в Германию, сообщил представитель МВД Стив Альтер, в общей сложности ФРГ примет 243 ребенка вместе с членами их семей.

«Федеральный министр (внутренних дел ФРГ Хорст) Зеехофер принял решение о том, что 243 ребенка, нуждающихся в лечении, будут приняты (в Германии) из Греции вместе с основными членами их семей. Прибытие в Кассель (город в центральной части Германии – ред.) первых 24 семей запланировано на следующую пятницу», — написал Альтер в Twitter.

BM #Seehofer hat entschieden, dass 243 behandlungsbedürftige Kinder mit ihren Kernfamilien aus #Griechenland aufgenommen werden. Die Ankunft der ersten 24 Familien ist am kommenden Freitag in #Kassel geplant. Die Verteilung erfolgt in 9 Bundesländer. #Migration — Steve Alter (@BMISprecher) July 19, 2020

Он добавил, что семьи будут распределены по девяти федеральным землям Германии.

Ранее также сообщалось, что в рамках европейского плана планируется перевезти 1600 несовершеннолетних без сопровождения из Греции в страны-члены ЕС. Группы беспризорных детей уже приняли Великобритания, Германия, Люксембург.