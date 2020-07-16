Приговор немецкому журналисту турецкого происхождения Денизу Юджелю в Стамбуле является «абсолютно неверным сигналом», противоречит нормализации отношений между Турцией и ЕС, говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Ранее турецкий суд заочно приговорил журналиста немецкой газеты Welt Дениза Юджеля к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения по обвинению в пропаганде терроризма. Прокуратура Турции требовала для Юджеля от 4 лет и 3 месяцев до 15 лет и 3 месяцев тюремного заключения. Среди других обвинений, выдвинутых журналисту, — возбуждение ненависти и вражды среди населения.

В феврале 2018 года турецкий суд освободил Юджеля, который был арестован в феврале 2017 года в Стамбуле за «пропаганду терроризма» и в течение года находился под арестом. Освобождения Юджеля требовали власти Германии. Запрета на его выезд из Турции установлено не было. Сразу после освобождения журналист вылетел в Германию, где проживает в настоящее время.

«Сегодняшний приговор против Дениза Юджеля посылает абсолютно неверный сигнал, и объявление о дальнейших расследованиях для меня вообще необъяснимо. Это показывает, что мы по-прежнему имеем существенные различия в защите свободы прессы и свободы выражения мнений. Это развитие также не помогает укрепить доверие к применению принципа верховенства закона в Турции», — заявил Маас, его слова приводит рассылка пресс-службы МИД ФРГ.

«Мы не должны забывать, что многочисленные граждане Германии все еще находятся под стражей в Турции. Во многих случаях, по крайней мере, обвинения не совсем понятны. Мы хотим, чтобы все эти случаи были разрешены. Пока это не так, это противоречит нормализации отношений между Турцией по отношению к нам и Европейскому союзу в целом», — добавил министр.