Восточный комитет немецкой экономики, объединяющий финансовые, производственные и торговые компании страны, всерьез думает ввести ответные санкции по США, связанные с новым пакетом американских ограничений в отношении «Северного потока — 2» (СП-2). Утвержденный на днях американским Сенатом документ, в отличие от его первой версии, бьет уже не только по России, а по кровным интересам Берлина.

«До сих пор мы предостерегали от жестких контрмер в отношении США. Теперь видим это иначе», — предупреждает исполнительный директор Восточного комитета Михаэль Хармс. Он озабочен тем, что американцы собираются заблокировать счета участвующих в СП-2 бизнес-структур и распространить санкции на банки, финансирующие проект. Пока в качестве ответных мер могут быть отражены «ясные политические заявления, компенсации европейским компаниям и защитные контрсанкции».

Несколькими днями ранее глава Восточного комитета Оливер Гермес назвал санкции США беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет ЕС. Компании, пострадавшие от них, нуждаются в «эффективном защитном барьере». На угрозу для энергетической безопасности Старого Света со стороны Вашингтона и «нападение на европейскую экономику» указывал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. В том же направлении движется и остальной Евросоюз: по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Барреля, третьи страны не вправе ограничивать деятельность европейских компаний, ведущих законный бизнес.

Заявление Хармса прежде всего адресовано руководству Германии. Бизнес сигнализирует властям, чтобы они активнее лоббировали национальные интересы перед лицом Вашингтона, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Немецкие компании понимают, чем чреваты санкции в отношении СП-2. Речь идет не только о попытках вытеснить Россию с европейского рынка. Для США это задача-минимум. Решив ее, Вашингтон получит серьезный стратегический результат: если цены на российский газ вырастут, то в ЕС подорожает электроэнергия, и как следствие — производство товаров. В свою очередь, поставки в Европу СПГ из США станут рентабельными, а американский экспорт получит конкурентное преимущество в сравнении с европейскими аналогами.

«Американцы все активнее используют санкционную дубинку. Сейчас возникла ситуация, когда под ударом оказалась не только Россия, но и Европа. Рано или поздно «Газпром» достроит СП-2, после чего обратится к немецким регуляторам с пакетом документов, отвечающих законодательству ЕС и позволяющих ввести газопровод в эксплуатацию. Берлин встанет перед тяжелым выбором: либо выдать разрешение и не нарушить европейские нормы; либо отказать России в ущерб себе и в угоду США», — рассуждает Юшков.

Впрочем, способов действительно навредить Вашингтону путем введения контрсанкций у немецкого бизнеса сравнительно немного. Отдельно взятые компании не могут отказаться от сотрудничества с американцами и не могут прекратить закупку СПГ, поставляемого из-за океана — подобные шаги им не позволит жесткое антимонопольное законодательство ЕС и перспектива судиться с поставщиками

Никакой конкретной информации о готовящихся контрмерах нет, но в любом случае они должны быть одобрены на уровне руководства ЕС, отмечает глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Симметричный ответ Вашингтону, конечно, последует. Европейцы умеют считать деньги. По их оценкам, последний пакет американских санкций может затронуть около 120 компаний в ЕС, поставить под угрозу рабочие места в 12 странах. Новые ограничения заблокируют около 700 млн евро, направленных в качестве инвестиций в строительство СП-2. Правда, пока эти угрозы, скорее, можно считать виртуальными, нежели правдоподобными.