Германия со среды начинает полугодовое председательство в Совете Европейского союза. По воле случая во время продолжающейся пандемии коронавируса и сильнейшего экономического кризиса в истории ЕС на первую позицию выходит крупнейшая экономика Европы.

Германия считается «мотором» интеграции и экономического развития Евросоюза. Доля страны в ВВП союза составляет почти четверть, экономические проблемы ЕС, как показал мировой финансовый и последовавший за ним долговой кризис Еврозоны, решаются только с учетом мнения Берлина. В текущем кризисе Германия уже продемонстрировала свое лидерство в союзе, эффективно справившись с первой волной пандемии, приняв масштабный пакет экономической помощи бизнесу и населению, а также вместе с Парижем инициировала дискуссию о программе восстановления экономики Евросоюза, которая тесно переплетается с приоритетами председательства страны в союзе.

Сделать Европу снова сильной, совместно

В последний раз Германия председательствовала в Совете Евросоюза в первой половине 2007 года, когда судьбоносный для Евросоюза мировой финансовый кризис только начинал проявлять себя. Это будет тринадцатое по счету председательство Германии в ЕС.

Председательство страны-члена ЕС в союзе включает два направления работы — представители этой страны руководят заседаниями совета министров и подготовительных, вспомогательных органов (за исключением совета по внешним делам, которым руководит высокий представитель по внешней политике и политике безопасности), а также представляют Совет ЕС в отношениях с другими институтами Евросоюза, с которыми согласовывается законодательный процесс в союзе (Еврокомиссия и Европарламент). Представительство осуществляется в тесной координации с президентом Евросоюза (Шарль Мишель) и главой дипломатии (Жозеп Боррель).

Девизом своего председательства Германия выбрала фразу «Совместно. Сделаем Европу снова сильной», который напоминает предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа в кампании 2015-2016 годов — Make America great again («Сделаем Америку снова великой»). Однако Берлин решил поставить на первое место слово «Gemeinsam (совместно, вместе, коллективными усилия — с нем.)», отделив его точкой от второй фразы и сделав таким образом акцент на коллективной работе. Этот акцент прослеживается и в другом символическом обрамлении председательства — в качестве логотипа выбрана лента Мёбиуса, топологический объект из геометрии, открытый немецкими математиками Августом Фердинандом Мёбиусом и Иоганном Бенедиктом Листингом в 1858 году. Большая часть ленты окрашена в голубой цвет, перекликающийся с синим цветом флага Европы, однако часть ленты окрашена в цвета флага ФРГ.

«В качестве логотипа председательства выбрана лента Мёбиуса. Эта геометрическая фигура имеет особенную черту: она имеет только одну сторону, даже если на первый взгляд это выглядит не так. Тем самым лента Мёбиуса символизирует, что Европа создает единство и сплоченность даже из различающихся интересов и большого многообразия. Потому что когда кто-либо начинает движение по ленте Мёбиуса с разных сторон и в разных направлениях, они все равно встретятся на одной стороне. Это также составляет силу Европы», — пояснили в правительстве выбор логотипа.

Приоритеты

Ключевые приоритеты программы председательства Германии делятся на шесть пунктов: ответ Европы на пандемию коронавируса, сильная и инновационная Европа, справедливая Европа, устойчивая Европа, Европа безопасности и общих ценностей, дееспособный Европейский союз для партнерского и основанного на правилах международного порядка.

Сам порядок расположения этих пунктов показывает, что в центре внимания Германии будет борьба с пандемией в Европе.

«В лице пандемии COVID-19 Европейский союз стоит перед судьбоносным вызовом. В немецком председательстве в ЕС мы бросим все усилия на то, чтобы справиться с этой задачей вместе с ориентированным в будущее подходом и сделать Европу снова сильной. Как никогда раньше дело обстоит так, чтобы необходимо установить четкие приоритеты и объединить силы. Германия осознает свою ответственность перед Европейским союзом», — говорится в первом же предложении программы председательства ФРГ.

В этой связи подчеркивается, что высокий приоритет имеет скорейшее завершение переговоров по долгосрочным финансовым рамкам (бюджету) Европейского союза на 2021-2027 года. Бюджет ЕС, по замыслу ФРГ, должен отразить как актуальные вызовы в связи с начавшимся из-за пандемии экономическим кризисом, так и досрочные стратегические цели ЕС в «изменяющемся мире». Эта задача является частью цели дать ответ на вызов пандемии. Другими перечисляются обеспечение координации, социальная поддержка населения и поддержка бизнеса, извлечение уроков из первой волны пандемии с фокусом на выработку механизмов кризисного реагирования, обеспечение функционирования внутреннего рынка и его открытого характера.

Далее отмечается необходимость для ЕС работать над «цифровым суверенитетом» — разрабатывать собственные технологии, в том числе в сфере искусственного интеллекта, квантовых технологий, лучшая обработка и сбор данных в рамках ЕС, повышение конкурентоспособности экономики союза, укрепление финансовой структуры. В социальном блоке делается акцент на инициативе Еврокомиссии по выработке «более справедливых» рамок по минимальной оплате труда в союзе, повышению квалификации с оглядкой на «озеленение» экономики и цифровизацию, обеспечение равенства полов на рынке труда, вовлечение молодежи в экономическую активность.

Ключевыми пунктами цели обеспечения устойчивого развития Европы заявлены «амбициозная политика по защите климата и окружающей среды». В частности, Германия рассчитывает, что инициатива Еврокомиссии по климатическому закону будет принята во время ее председательства. Закон сделает обязательной к исполнению цель климатического нейтралитета Европы к 2050 году — это означает, что выбросы вредных веществ будут «нейтрализованы» технологическими, административным, рыночными и другими мерами.

Германия рассчитывает во время своего председательства делать акцент на вопросах общих ценностей и безопасности, указывая на то, что континент объединяет общая цель защиты прав и индивидуальных свобод, принцип правового государства. В частности, в программе подчеркивается необходимость «решительно» применять предусмотренный договорами ЕС механизмы реагирования, когда в стране-члене наблюдается «дефицит правовой государственности». Предлагается укреплять трансграничное сотрудничество полиции и других правоохранительных органов, борьбу с терроризмом, с киберпреступностью. Отмечается необходимость реформирования системы предоставления убежища в Европе.

Наконец, говоря о роли ЕС в мире, правительство ФРГ подчеркивает свою убежденность, что «только совместно мы, европейцы, можем эффективно противостоять международным вызовам, реализовывать в сотрудничестве наши интересы и защищать наши ценности». Отмечается необходимость улучшения механизмов реагирования на внешние угрозы на примере пандемии, отдельно упоминаются отношения со странами Западных Балкан, Африки. Германия намерена формировать всеобъемлющее и активное сотрудничество с США с политическим диалогом и «позитивной повесткой дня в трансатлантической торговле», а сами Соединенные Штаты в документе названы «ближайшим партнером во внешней политике и политике безопасности за пределами ЕС».

Отношения с Китаем Германия предлагает развивать на основании принципа «взаимности» во всех политических сферах, Берлин напоминает о предстоящем в этом году саммите ЕС-Китай. Странам Западных Балкан, считает Берлин, необходимо дать «убедительную» перспективу вхождения в ЕС, Германия будет активно «сопровождать» переговоры с Сербией, Черногорией, готовить рамки для переговоров о вхождении в ЕС с Албанией и Северной Македонией.

Отношениям с Россией посвящен один абзац. «Германия поддерживает высокого представителя (по внешней политике и политике безопасности), который выступает за активное выстраивание отношений ЕС-Россия на основе пяти принципов и оценку их реализации», — говорится в документе.

Пять принципов политики ЕС в отношении России были приняты весной 2018 года. Они включат полную реализацию минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, укрепление восточного партнерства, сотрудничества с рядом стран бывшего СССР, в том числе Украиной, Грузией, устойчивость Евросоюза, в том числе в энергобезопасности, сотрудничество с Россией по конкретным темам, поддержка гражданского общества России. Украина упоминается один раз в разделе о реагировании на кризисы и их урегулировании.

Счастливая случайность

Эксперт Свободного университета Берлина, специалист по экологической политике ЕС Клаус Якоб считает, что несмотря на всю амбициозность программы председательства Германии, важнейшим приоритетом будет борьба с пандемией коронавируса и ее последствиями, хотя место климатической политике найдется.

«В приоритетах председательства в ЕС Германия сфокусируется на преодолении последствий кризиса коронавируса. Это точно будет фокусом и главным пунктом. Тем не менее это будет состыковано с «зелеными» темами, Еврокомиссия выступила со своей инициативой программы «Зеленой сделки» еще до начала пандемии. Поэтому этот черновик остается на столе и может использоваться для пакета стимулирования экономики и помочь оформить его в соответствии с экологическими принципами», — заявил эксперт Mpravda.com.

Эксперт ожидает, что климатическая политика вновь станет частью повестки дня. «Тот факт, что на встрече президента (Франции Эммануэля) Макрона и канцлера (ФРГ Ангелы) Меркель (29 июня в Германии) центральную сыграл вопрос предельной налоговой ставки по углекислому газу указывает на то, что этот вопрос (климатической политики) будет привязан к программе восстановления экономики», — продолжил он.

По словам Якоба, тот факт, что именно Германия вступает в председательство во время пандемии, имеет большое значение. «Председательство в ЕС требует много ресурсов. То, что именно Германия сейчас в этой роли, может внести вклад в то, что ей удастся взять на себя посредническую роль в Европе, чем если бы она не имела этого статуса (председателя). Потому что когда страна является обычным членом, то она склоняется скорее к тому, чтобы представлять свои интересы, а при председательстве и в определении его успеха играет роль то, что страна идет навстречу общим предложениям, коллективным действиям. Это счастливое стечение обстоятельств, что Германия будет не оппонировать другому председателю, а продвигать солидарность», — добавил эксперт.