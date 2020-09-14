Власти Германии могут отказаться воспрепятствовать вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» шестью способами. Об этом сообщает Politico.

20 августа, как сообщал «Рамблер», политик Алексей Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок» и в данной связи в отношении России могут быть приняты меры, а приостановка строительства «Северного потока — 2» — один из рассматриваемых вариантов реакции.

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На днях Politico сообщило, что немецкие власти могут помешать вводу «Северного потока — 2» в эксплуатацию шестью выгодными для себя способами. Например, они могут дождаться решения суда по искам природоохранных неправительственных организаций или позволить санкциям США или Европейского союза (ЕС) остановить проект.

Также они могут вынудить власти федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания и Федеральное агентство по судоходству и гидрографии отозвать разрешение на строительство трубопровода, ввести национальные ограничения на импорт российского газа в рамках собственного торгового законодательства или найти предлог отказать в выдаче финальной лицензии на начало работы «Северного потока — 2».