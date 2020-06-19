Главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании настоятельно призвали Иран оперативно и в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и предоставить доступ к площадкам, как того требует организация, говорится в заявлении по итогам окончания встречи министров в Берлине.

«По инициативе E3 на последнем заседании Совета управляющих МАГАТЭ была принята значительным большинством резолюция. Мы благодарим МАГАТЭ за его работу по проверке обязательств Ирана в отношении гарантий и настоятельно призываем Иран оперативно и в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и предоставить доступ к площадкам, как того требует организация», — говорится в заявлении министров.

В заявлении подчёркивается, что «евротройка» с «большой озабоченностью» приняла к сведению, что Иран в течение многих месяцев препятствует затребованному доступу инспекторов МАГАТЭ, таким образом организация не может реализовать свой мандат. «Глобальная система контроля может понести значительный ущерб» в случае, если в этом вопросе «не будет достигнут прогресс», — говорится в заявлении.

«Вместе мы однозначно выразили сожаление и озабоченность по поводу решения Соединенных Штатов выйти из СВПД и вновь ввести санкции против Ирана», — говорится в тексте. Стороны подчеркнули, что «евротройка» продолжала соблюдать свои обязательства по сделке после выхода США из соглашения.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что Россия не видит никаких намеков на то, что Иран в настоящий момент ведет ядерную деятельность на двух объектах, которых касается резолюция МАГАТЭ.