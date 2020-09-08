В случае прекращения строительства газопровода «Северный поток — 2» Германия может столкнуться с многомиллиардным чеком от компаний, уже вложивших свои средства в проект, сообщило Die Welt.

На данный момент в проект было инвестировано примерно 12 млрд евро от более чем 120 компаний. Кроме того, ФРГ недосчитается прибылей, которые будут упущены, если газопровод так и не введут в строй. Остановка строительства «Северного потока — 2» из–за дела Алексея Навального может дорого обойтись немецким налогоплательщикам, пишет RT со ссылкй на Die Welt.

«Пока нельзя точно сказать, каковы будут объемы запросов на возмещение ущерба в случае запрета на окончание строительства», — приводит издание слова председателя Восточного комитета германской экономики Оливера Гермеса.

Как отмечает при этом Die Welt, если все фирмы, вложившиеся в «Северный поток — 2», подадут запросы на возмещение убытков, Германия может столкнуться с многомиллиардным чеком.

Кроме того, в статье указано, что в немецкой политике продолжаются дебаты о возможном прекращении строительства газопровода. Так, в минувшие выходные глава МИД ФРГ Хайко Маас косвенно пригрозил последствиями для «Северного потока — 2», вслед за этим канцлер Ангела Меркель также не исключила возможных санкций.

Как сообщает Die Welt, на данный момент в строительство газопровода инвестировано около 12 млрд евро. По словам пресс–секретаря Nord Stream AG, санкции против «Северного потока — 2» могут затронуть более 120 предприятий из более чем 12 стран Европы.

В статье указано, что в этом случае ущерб для налогоплательщиков может оказаться еще выше, отмечает издание, поскольку в их случае речь идет не только об инвестированных в строительство деньгах, но и о прибылях, которые будут упущены в случае свертывания проекта. Кроме того, Оливер Гермес отмечает, что неясно, из каких источников Германия в случае прекращения строительства газопровода будет получать дополнительный газ, чтобы компенсировать свой отказ от угля и атомной энергии.

«Мы не считаем, что разрешение на строительство газопровода может иметь обратную силу, поскольку это будет означать, что уже запущенные проекты могут быть свернуты в связи с политической обстановкой. Это будет большим ударом по имиджу ЕС и Германии, считавшихся надежными местами для инвестиций», — приводит издание слова Оливера Гермеса.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия должна дать разъяснения по инциденту с Алексеем Навальным, иначе Берлин с партнерами «обсудят ответ» на случившееся. Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с мнением главы МИД ФРГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в настоящее время не видит рисков блокировки Германией строительства газопровода «Северный поток — 2».

В понедельник медики клиники Charite сообщили, что состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому Навальный, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.