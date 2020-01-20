Российский дирижер Валерий Гергиев не смог руководить спектаклем «Лоэнгрин» в Венской опере из-за опоздания. Об этом сообщил ведущий «Эха Москвы», театровед Алексей Парин.
По его словам, Гергиев «в очередной раз опоздал к началу представления» и руководство театра заменило его другим дирижером. Парин считает, что инцидент приведет к международному скандалу на культурном уровне.
В сети предположили, что Гергиев опоздал на спектакль из-за задержки авиарейса.
66-летний Валерий Гергиев — художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, с 2007 по 2015 годы возглавлял Лондонский симфонический оркестр.
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