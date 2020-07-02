Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями, сообщили в Минобороны России.

«Второго июля состоялись телефонные переговоры начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ – первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем. Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля над вооружениями», — говорится в сообщении.