МВД России создаст банк биометрических данных до 2024 года. Благодаря ему людей смогут идентифицировать по изображению лица, геномной информации и методом дактилоскопии. В своей работе специалисты министерства будут обращаться и к федеральной системе генетической идентификации.

МВД РФ намерено в течение 2021-2023 годов создать централизованный банк биометрических данных россиян, иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

«Предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования банка», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Разработки позволят властям идентифицировать людей и неопознанные тела с помощью отпечатков пальцев, изображения лица и геномной информации. Планируется также взаимодействие с объединенной поисковой федеральной системой генетической информации.

Глава МВД Владимир Колокольцев выдвигал идею создания биометрической информационной системы еще в 2014 году. Она должна объединить вместе с дактилоскопическими данными сведения из ДНК-лабораторий и систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.

В мае президент России Владимир Путин предложил создать Национальную базу генетической информации.

«Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать базу», — сказал глава государства. Президент подчеркнул необходимость защиты персональных данных граждан. По словам Путина, финансирование проекта должно осуществляться из федерального бюджета.

В 2019-2027 годах, согласно документу, предстоит определить перечень основных знаний и навыков в области разработки и применения генетических технологий, в том числе технологий геномного редактирования, в целях актуализации на их основе образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального образования.

Поручения предусматривают разработку отдельных учебных курсов и дисциплин в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей и организацию повышения квалификации педагогических работников в этой предметной области.

К августу Путин поручил обеспечить внесение в программы создания и развития центров геномных исследований мирового уровня изменений, направленных на расширение перечня мероприятий, связанных с разработкой методов и средств диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), создание вакцин для профилактики этой инфекции, а также лекарственных препаратов для ее лечения.

К февралю 2021 года необходимо будет спрогнозировать потребности в обладающих современными знаниями и навыками кадрах, включая научных и научно-педагогических работников, в области разработки и применения генетических технологий, в том числе в области технологий геномного редактирования.

В 2017 году Путин сообщил, что «некие иностранные силы» занимаются сбором биоматериала представителей различных российских этносов. Так глава государства прокомментировал слова директора Российского общественного института избирательного права (РОИИП) Игоря Борисова в ходе заседания Совета при президенте по правам человека. Борисов рассказал, что некие лица собирают образы россиян при помощи систем видеонаблюдения.

«Но образы-то, это ладно, — ответил глава государства, — Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации».

«Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — продолжил президент.

Он добавил, что относиться к этому нужно без страха: «Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны». Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что такую информацию глава государства неоднократно получал от российских спецслужб.