Угроза повторного распространения коронавируса сохраняется как на национальном, так и на глобальном уровнях, заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

«Сохраняется угроза повторного распространения инфекции COVID-19 на национальном, региональном и глобальном уровнях. По мнению большинства авторитетных учёных и экспертов, эпидемия новой инфекционной болезни может произойти в будущем», — сказал Норов в ходе консультаций служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

По его словам, в этих условиях необходимо выстраивать эффективное взаимодействие, включающее регулярные встречи глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для оперативного реагирования на новые вспышки заболевания и реализации мер для борьбы с инфекцией. «Реальным шагом в этом направлении могло бы стать создание координационного совета по совместному противодействию угрозам эпидемии на пространстве ШОС для организации оперативного и системного взаимодействия государств-членов», — отметил Норов.

Он добавил, что Секретариат ШОС разработал и направил странам-членам проект положения о координационном совете по совместному противодействию угрозам эпидемии.

«Считаем важным и своевременным принятие в рамках предстоящего саммита ШОС в Санкт-Петербурге подготовленного российской стороной комплексного плана действий государств-членов ШОС по противодействию угрозам эпидемии на пространстве нашей организации», — сказал генсек ШОС. По его словам, Секретариат ШОС подготовил и направил сторонам предложения к этому плану. Кроме того, в настоящее время страны-члены ШОС прорабатывают вопрос подписания меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и ВОЗ, добавил он.

В свою очередь специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов отметил, что «никто не ожидал», что в условиях пандемии придется резко корректировать планы российского председательства. «Нам пришлось сдвинуть сроки проведения саммита ШОС на осень, соответственно многое из того, что мы задумывали реализовать в очном формате, переносится в новый формат видеоконференции. Нынешняя ситуация испытывает на прочность не только системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора, испытание на прочность проходит ШОС. И как подчеркнули министры иностранных дел в ходе видеоконференции в мае, ШОС это испытание выдерживает с честью», — сказал Хакимов.

По его словам, пандемия еще раз показала необходимость усиления международного сотрудничества для противостояния общим вызовам. «Те уроки, которые мы вынесем, будут нужны нам в будущем. Мы с таким призывом обращаемся не только в части, касающейся деятельности министерств здравоохранения, придется переосмысливать всю деятельность ШОС, потому что сегодня мир сталкивается с серьёзными глобальными вызовами. Убежден, что площадка ШОС сможет внести свой вклад в формирование нового мирового порядка, который будет основан на равной безопасности, на устойчивом развитии и на взаимной поддержке»,- заявил спецпредставитель президента РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.