Угроза повторного распространения коронавируса сохраняется, заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

«По мнению авторитетных экспертов, ситуация остается нестабильной и угроза повторного распространения вируса с ухудшением эпидемиологической ситуации в целом сохраняется. Несомненно, эти факторы требуют повышенной оперативности в реагировании ШОС на новые угрозы, включая совершенствование правовой базы и алгоритма эффективной работы механизмов сотрудничества в сфере здравоохранения», — сказал Норов, выступая на третьем совещании министров здравоохранения государств-членов ШОС в формате видеоконференцсвязи.

Норов отметил, что на саммите государств-членов ШОС в Санкт-Петербурге планируется принятие комплексного плана действий государств-членов организации по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона.

«С учетом серьезности угрозы продолжающейся пандемии коронавируса архиважным становятся скоординированные совместные усилия и взаимная поддержка, которые позволят успешно преодолеть эту чрезвычайную ситуацию и остановить распространение эпидемии», — сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.