Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) прилагает усилия по деэскалации в стране, в том числе в целях создания возможной демилитаризованной зоны, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.

По его словам, должны быть использованы все возможности для выхода из политического тупика.

«МООНПЛ предпринимает усилия по деэскалации, включая создание возможной демилитаризованной зоны, с тем чтобы достичь согласованного решения и сохранить жизни», — сказал Гутерреш.

Он добавил, что в ходе недавних переговоров призвал главу ПНС Файеза Сарраджа и командующего ЛНА Халифу Хафтара обеспечить прекращение огня и оперативно продвигать политический процесс.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.