Односторонние санкции США, введенные против Ирана в 2018 году, могут помешать Тегерану выполнять некоторые положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), говорится в докладе генсека ООН Антониу Гутерреша.

«С мая 2018 года Соединенные Штаты вновь ввели все свои национальные санкции, которые были сняты или отменены в соответствии с планом, и продолжают выполнять свое решение не продлевать действие изъятий в отношении торговли нефтью с Исламской Республикой Иран и не возобновлять полностью изъятия в отношении проектов ядерного нераспространения в рамках плана», – говорится в докладе Гутерреша о выполнении СВПД.

«Эти действия по-прежнему идут вразрез с целями, изложенными в плане и резолюции 2231 (регламентировавшей учреждение СВПД – ред.), и они могут также помешать Исламской Республике Иран выполнить некоторые положения плана и резолюции», — отмечается в документе.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.