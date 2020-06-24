Аннексия Израилем территорий на Западном берегу реки Иордан станет серьезнейшим нарушением международного права, подорвет перспективы новых переговоров, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.

«Я обращаюсь к вам сегодня с глубоким чувством обеспокоенности по поводу меняющейся ситуации в Израиле и Палестине. Мы переживаем переломный момент. Угроза Израиля аннексировать части оккупированного Западного берега встревожила палестинцев, многих израильтян и международное сообщество в целом», — сказал Гутерреш.

«В случае осуществления аннексия станет самым серьезнейшим нарушением международного права, нанесет серьезный ущерб перспективам урегулирования на основе сосуществовании двух государств и подорвет возможности для возобновления переговоров», — подчеркнул генсек.

Он призвал власти Израиля отказаться от своих планов. «Я призываю правительство Израиля отказаться планов аннексии» , — заявил Гутерреш.

В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках «сделки века». По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан произойдёт 1 июля, и намерений менять эту дату нет. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.

Израильские власти начали предпринимать конкретные шаги на пути к аннексии. Сменный премьер-министр Бени Ганц проинструктировал начальника генштаба ускорить подготовку армии в связи с распространением суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан.