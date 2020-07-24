Генсек ООН призывает стороны конфликта на Украине полностью соблюдать договоренности, достигнутые контактной группой в среду, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

Контактная группа в среду согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Они предусматривают запрет на наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе снайперского, размещение вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. В МИД ДНР отметили, что приказы о прекращении огня, содержащие меры по поддержанию перемирия, должны вступить в действие с 27 июля до полного урегулирования конфликта.

«Генеральный секретарь принимает к сведению договоренности, достигнутые во время вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы, относительно дополнительных мер, нацеленных на обеспечение всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня на востоке Украины. Он призывает все стороны полностью соблюдать согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданских лиц, которые по-прежнему наиболее страдают от продолжающихся боевых действий», — отметил Дюжаррик.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.