Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал сделать равным число женщин и мужчин на руководящих должностях.

Генсек выступает по видеосвязи с лекцией в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе, который родился 18 июля 1918 года.

«Мы живем в мире, где доминируют мужчины, и в культурной среде, в которой доминируют мужчины. Повсюду женщины находятся в худшем положении, чем мужчины, просто потому, что они женщины», — сказал Гутерреш.

По его мнению, неравенство и дискриминация сейчас являются нормой. «Насилие в отношении женщин, включая фемицид, приобрело масштаб эпидемии», — заявил он.

Как указал Гутерреш, по всему миру женщины до сих пор не могут занимать высокие должности в правительствах и в советах директоров корпораций. «Менее одного из десяти мировых лидеров — женщины», — отметил он.

«Я включил обеспечение гендерного равенства в число главных приоритетов, и гендерный паритет на высших должностях ООН теперь стал реальностью. Я настоятельно призываю всех лидеров сделать то же самое», — заявил Гутерреш.