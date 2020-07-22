Генсек ООН Антониу Гутерреш связался с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном и призвал их к немедленной деэскалации ситуации, заявил на брифинге официальны представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Господин Гутерреш поговорил сегодня утром с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. В ходе телефонных разговоров генсек выразил свою обеспокоенность в связи с сообщениями о боевых действиях на азербайджано-армянской границе», — сказал Дюжаррик.

«Генсек вновь повторил свой призыв к немедленной и полной деэскалации», — добавил он.

По его словам, Гутерреш также призывал азербайджанского и армянского лидеров воздерживаться от провокационной риторики и вернуться к переговорам.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.