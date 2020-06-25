Генсек ООН Антониу Гутерреш в своем докладе призвал Иран вернуться к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

Как напомнил генсек, с июля 2019 года Иран предпринял ряд шагов по прекращению своих обязательств в ядерной сфере в рамках СВПД. Гутерреш указал, что 5 января 2020 года Тегеран объявил, что предпринял свой пятый и последний шаг, с тем чтобы «выйти из своего последнего оперативного ограничения в рамках плана, а именно из ограничения на количество центрифуг».

Генсек отметил, что в заявлении Ирана указывалось, что «отныне иранская ядерная программа будет развиваться лишь в соответствии со своими техническими требованиями», однако «сотрудничество Ирана с МАГАТЭ будет продолжаться, как и в прошлом».

«Я отмечаю, что Исламская Республика Иран заявила, что она желает оставаться участником плана, и подчеркнула, что все ее меры, принятые с 1 июля 2019 года, могут быть отменены. Я вновь призываю ИРИ вернуться к полному осуществлению плана», — сказано в докладе.

Генсек также настоятельно призвал Иран тщательным образом принять во внимание и в срочном порядке решить вызывающие озабоченность вопросы, поднятые другими участниками СВПД.

В 2015 году «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.