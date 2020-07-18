Распространение движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») свидетельствует о том, что люди устали от дискриминации и неравенства, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Генсек выступает по видеосвязи с лекцией в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе, который родился 18 июля 1918 года.

По словам Гутерреша, два движения, которые появились недавно: Black Lives Matter и #MeToo (против сексуального насилия и домогательств) — свидетельствуют о полном разочаровании существующим положением вещей.

Как указал Гутерреш, повсюду женщины призвали положить конец насилию, совершаемому влиятельными мужчинами «в отношении женщин, которые просто пытаются выполнять свою работу».

«Антирасистское движение, распространившееся из Соединенных Штатов по всему миру после убийства Джорджа Флойда, является еще одним признаком того, что люди устали. Устали от неравенства и дискриминации, на основании которой к людям относятся как к преступникам из-за их цвета кожи. Устали от структурного расизма и систематической несправедливости, которые лишают людей их основных прав», — сказал Гутерреш.

По его мнению, эти движения указывают на два исторических источника неравенства мире: колониализм и патриархат.

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.