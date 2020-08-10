Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась поздравил Александра Лукашенко с избранием президентом Белоруссии, отметив внимание и поддержку, которые белорусский лидер лично оказывает ОДКБ.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно предварительным итогам, Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей.

«Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые искренние и теплые поздравления в связи с избранием президентом Республики Беларусь. Республика Беларусь вносит весомый вклад в деятельность Организации Договора о коллективной безопасности и последовательно выступает с инициативами, направленными на наращивание эффективности ее деятельности», — говорится в поздравлении Зася, опубликованном на официальном сайте ОДКБ.

«Неоценимы то внимание и поддержка, которые Вы лично оказываете ОДКБ, Ваша роль в придании ей большей динамичности и повышении международного авторитета», — отметил генсек организации.