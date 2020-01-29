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Генрих Мхитарян в девятый раз назван футболистом года в Армении

17:16 29/01/2020

Полузащитник Генрих Мхитарян в девятый раз признан лучшим футболистом года в Армении. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Армении.

По итогам голосования 31-летний футболист набрал 109 баллов. Вторым в списке лучших стал форвард немецкого «Хоффенхайма» Саргис Адамян (104 балла), третьим – нападающий «Астаны» Тигран Барсегян (61 балл).

Мхитарян защищал цвета армянского «Пюника», донецких «Металлурга» и «Шахтера», дортмундской «Боруссии», английского «Манчестер Юнайтед». В сентябре прошлого года перешел из лондонского «Арсенала» в итальянский клуб «Рома», в составе которого провел 11 матчей, забил три гола. За сборную Армении провел 86 матчей, забил 29 голов.

Ранее сообщалось, что бывшие игроки ЦСКА братья Алексей и Василий Березуцкие назначены заместителями гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам.



