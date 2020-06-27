Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что за 100 дней пребывания ее на должности не осужден ни один топ-чиновник или политик, но заверила, что работа в этом направлении продолжается.

«Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, «посадок». И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона — все еще впереди. За весну, которая стала символической порой наказаний, 4,4 тысячи человек признаны виновными и приговорены к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, семь — уголовные преступления, причинившие ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций», — сказала Венедиктова в видеообращении, опубликованном на сайте офиса генпрокурора.

Она сообщила, что под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1,4 миллиона дел, а в суд направлено более 30 тысяч дел. Суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 миллионов гривен убытков (около 3,75 миллиона долларов).

Она также сообщила, что обратила внимание правоохранителей на противодействие организованной преступности: за 100 дней разоблачили уже 106 организованных групп. Венедиктова отметила, что держит на личном контроле состояние досудебного расследования и процессуального руководства в более четырех десятках уголовных дел.