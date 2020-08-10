Генпрокурор — глава министерства юстиции США Уильям Барр назвал движение антифа, которое активно участвует в американских протестах, большевиками, коммунистами и фашистами.

«Это революционная группировка, которая заинтересована в некоей форме социализма, коммунизма. Они по сути большевики. А их тактика фашистская», — сказал Барр в интервью Fox News.

Он не пояснил, что общего видит между большевиками и фашистами.

Лишь немногим менее жесткие выражения нашлись у Барра для оппозиционной Демократической партии, которую он назвал «руссоистской революционной партией», то есть последователями философа Жан-Жака Руссо, который проповедовал социальное равенство.

«Они (демократы) не заинтересованы в компромиссе, не заинтересованы в диалектическом обмене мнениями. Они заинтересованы в тотальной победе. Это замена религии», — сказал Барр.

Антифа — движение автономных ультралевых группировок, которые часто обвиняют в насилии против полиции, порче имущества и организации беспорядков. Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне минюст будет считать движение антифа террористическим, хотя де-факто это решение на политике минюста не сказалось.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.