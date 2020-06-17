Пандемия коронавируса выявила проблемы в российском здравоохранении. К их числу относятся нехватка кадров, состояние медучреждений и дефицит диагностического оборудования. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов 17 июня.

В среду Краснов выступил с докладом в Совете Федерации. Он отметил, что достойный уровень оказания медицинских услуг сталкивается со старыми проблемами.

«Проверки прошлого года показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии. Оснащенность диагностическим оборудованием зачастую скудная. <…> Серьезную проблему составляет значительный дефицит кадров медицинских работников. <…> В современных же условиях указанные проблемы обнажились еще сильнее», — сказал он.

Кроме того, некоторые регионы длительное время не использовали закупленное дорогостоящее оборудование. К ним относятся Астраханская, Вологодская, Калининградская области, а также Карелия, Дагестан и Чечня.

Резкий дефицит кадров наблюдался в Курганской области, где на начало 2019 больницы были укомплектованы врачами всего на 40%, средним медицинским персоналом — на 61%. Это негативно отражается на своевременности и доступности медицинской помощи.

Для решения проблем с обеспечением населения лекарствами по инициативе Генпрокуратуры были приняты правовые акты, касающиеся обязательной маркировки лекарств и ввоза не зарегистрированных в России препаратов. По фактам различных нарушений были приняты меры прокурорского реагирования.

«Как показывает ситуация, оперативно принятые меры позволили системе здравоохранения справиться с возникшей нагрузкой, однако не везде оказание медицинских услуг обеспечивается на должном уровне. Причины кроются в тех многочисленных нарушениях и недостатках, которые выявлялись прокурорами и в предыдущие годы», — отметил Краснов.

Ведомство продолжит вести жесткий контроль за деятельностью всех уполномоченных органов в сфере здравоохранения, целевым расходованием бюджетных средств и ценообразованием на препараты, заверил он.

О необходимости модернизации системы здравоохранения ранее говорил глава Минздрава Михаил Мурашко. В апреле он призвал задуматься о внесении изменений, чтобы система здравоохранения могла впредь еще эффективнее противостоять таким вызовам, как COVID-19. В то же время он отмечал, что здравоохранение в РФ «имеет сильную стационарную часть» и в значительной степени ориентировано на профилактику.

В конце апреля стало известно, что Счетная палата уже готовит соответствующие предложения.

По состоянию на 17 июня, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 553 301, в том числе 7843 — за последние сутки. 304 342 человека вылечились. 7478 пациентов скончались.

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