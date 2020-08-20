Деятельность координационного совета белорусской оппозиции является неконституционной, создание подобных органов не предусмотрено законом, заявил генпрокурор Белоруссии Александр Конюк.

Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием координационного совета возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Сам совет ранее заявлял, что не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике.

«Группой граждан Республики Беларусь 18 августа 2020 года заявлено о создании координационного совета, целями которого, в том числе, является организация передачи власти… Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной», — говорится в заявлении Конюка, опубликованном в Telegram-канале генпрокуратуры.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.