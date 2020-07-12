Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян. По словам адвоката Алексея Липцера, оно будет направлено в суд. Их готовы обвинить в убийстве по предварительному сговору.

Липцер подчеркнул, что обвинение подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь. В декабре 2019 года он возвращал дело с указанием Следственному комитету переквалифицировать действия сестер в связи с нахождением в состоянии необходимой обороны.

Однако за это время в его позиции что-то поменялось, указал адвокат.

Кроме того, дело сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных, передает РИА Новости. Скорее всего, в закрытом режиме.

Ранее СКР завершил дополнительное расследование дела в отношении сестер Хачатурян. Стали известны результаты психолого-психиатрических экспертиз. Согласно им, двое из сестер могли осознавать характер действий, а также руководить ими.