Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.

Генпрокуратура провела проверку соответствия доходов и расходов бывшего депутата Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауля Арашукова и экс-члена Совфеда Рауфа Арашукова в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции».

По ее результатам установлено, что при заработной плате Рауля Арашукова за период с 2007 по 2017 гг. в размере 65 млн 917 тыс. рублей и Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 гг. – 15 млн 651 тыс. 125 рублей, они приобрели имущество на 1 млрд 469 млн 127 тыс 512 рублей. В период нахождения на различных должностях в органах власти и местного самоуправления они приобрели 75 объектов недвижимости, в частности пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши.

Указанное имущество регистрировалось на родственников, водителей и охранников, чтобы скрыть факты обладание значительными финансовыми средствами.

Легальные источники дохода, которые позволили бы последним приобрести зарегистрированные на них объекты недвижимости и автотранспортные средства, отсутствуют, отметили в прокуратуре.

«Результаты проверки выявили явное несоответствие доходов Рауля Арашукова, Рауфа Арашукова и их родственников стоимости имеющегося у них имущества», говорится в сообщении.

Иск об обращении выявленного имущества в доход государства направлен в Верховный Суд с ходатайством об изменении подсудности, поскольку его объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможно.

Сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации. Тогда же в Санкт-Петербурге был задержан его отец Рауль Арашуков. По версии следствия, он причастен к хищениям газа у компании «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

В октябре 2019 года года полиция задержала двоюродного брата экс-сенатора Беслана и брата супруги его отца Ахмеда Коцбу, занимающего должность замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь». В декабре следствие задержало еще четырех фигурантов по делу Арашуковых.

В апреле 2020 года следствие добавило Арашукову еще три эпизода: речь идет о двух преступлениях по ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий») и ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Постановлением судьи Московского городского суда от 21 апреля арест был продлен до 24 июля. 22 мая 2020 года первый апелляционный суд отменил это решение Мосгорсуда.