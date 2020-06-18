Генпрокуратура России составила список самых коррупционных регионов страны, сведения представлены в докладе главы надзорного ведомства Игоря Краснова.

Согласно документу, уровень коррупционной преступности в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тыс. населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, пишет «РИА Новости».

В десятку регионов с высоким уровнем коррупции вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Коэффициент преступности в этих регионах на 100 тыс. населения варьируется от 29,68 до 26,31.

Наименьший уровень коррупции, по данным Генпрокуратуры наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.

Коэффициент преступности в них на 100 тыс. населения варьируется от 6,41 до 9,94.

Ранее в среду генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, «откаты» в сфере закупок увеличились почти вдвое, взятки — на 11%. При этом он отметил, что за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, за 2019 год сумма превысила 20 млрд рублей.

В середине марта президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генеральной прокуратуры призвал активизировать работу надзорного органа по борьбе с коррупцией. По его словам, противодействие коррупции является крайне значимым направлением работы ведомства,