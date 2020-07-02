Сотрудники генпрокуратуры совместно с министерством госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой в районе подконтрольного ЛНР Перевальска в Донбассе, сообщили Mpravda.com в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.

«Следователи Генпрокуратуры ЛНР совместно с сотрудниками МГБ ЛНР выявили схрон в районе населенного пункта Перевальск», — рассказал представитель пресс-службы ведомства.

В тайнике были обнаружены, по данным Генпрокуратуры ЛНР, взрывчатые вещества и боеприпасы. Уточняется, что по данному факту проводится проверка.