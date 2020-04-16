Генпрокуратура отмечает увеличение количества зарегистрированных преступлений с начала года на 4%, в частности — случаев краж и мошенничества. Об этом в ведомстве сообщили 16 апреля.

В первом квартале рост преступности наблюдается во всех категориях. Так, число особо тяжких увеличилось на 3%, тяжких — на 14,2%, средней тяжести — на 1,8%, небольшой тяжести — на 1,1%.

При этом сократилось количество убийств и покушений (-4,9%), фактов умышленного причинение тяжкого вреда здоровью (-3,3%), побоев (-20,2%) и истязаний (-3,4%). В то же время, кражи и мошенничества фиксируются всё чаще.

«Сохранился рост количества краж и мошенничеств — на 4,5% и 21,3% соответственно. В свою очередь число грабежей и разбоев сократилось на 8,4% и 22,4%. Снизилось на 1,4% количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 3,3% — уличная преступность», — рассказали в ведомстве «Интерфаксу».

В Генпрокуратуре подчеркнули, что кардинальных изменений в динамике преступности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не наблюдается.

Как заявили ранее в Кремле, на фоне пандемии коронавируса правоохранительные органы фиксируют рост преступности, но это отдельные случаи. На вопрос о том, может ли в Россию вернуться ситуация 1990-х годов, в Кремле призвали не поддаваться истерике по этому поводу.

Накануне в МВД сообщили о росте количества киберпреступлений почти на 84% за первые три месяца текущего года. При этом подобные преступления в России практически не раскрываются, а их количество за последние пять лет выросло более чем в 25 раз, отмечал в марте генпрокурор Игорь Краснов.