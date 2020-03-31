Все новости на карте

Генпрокуратура РФ проверит соблюдение в аэропортах требований санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.

«В связи с принимаемыми в РФ мерами, направленными на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Генеральной прокуратурой РФ с привлечением транспортных прокуроров организована проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах, в том числе в терминалах бизнес-авиации», — сообщили в Генпрокуратуре.

Видео дня. Джиган и Самойлова продают дом за 140 млн рублей