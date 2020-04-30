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Генеральная прокуратура потребовала закрыть доступ к фейковым новостям о коронавирусе, в частности о том, что SARS-Cov-2 якобы разработали в новосибирской лаборатории «Вектор». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, прокуратура Новосибирской области обнаружила в соцсети «ВКонтакте» статью, в которой говорилось, что вирус искусственно создали в «Векторе», поскольку именно там производилось биологическое оружие. В сентябре прошлого года, утверждалось в статье, вирус якобы утек наружу при взрыве, а впоследствии его занесли в Китай «для сокрытия катастрофы».

«Вместе с тем, согласно информации генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Рината Максютова, летом прошлого года во всех лабораториях научные исследования с вирусами были планово остановлены для ежегодной оценки состояния и проведения работ», — отмечает Генпрокуратура.

Кроме того, в Крыму выявили видеозапись некого экспертного стола, где выступают несколько человек, представляющихся врачами и экспертами в области здравоохранения, и советуют россиянам не соблюдать карантин.

Генпрокуратура также рассмотрела публикацию сайта "Север. Реалии" под названием "Людей принудительно отключают. Реаниматолог об адских условиях работы". В ней со ссылкой на анонимный источник рассказывается о случаях принудительной эвтаназии пациентов с COVID-19 в больницах Санкт-Петербурга.

Все эти утверждения, отмечают в Генпрокуратуре, ложь.

Ведомство обратилось Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к этим публикациям, в том числе и в случаях, когда их перенесут на другие интернет-ресурсы.

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