Генеральная прокуратура подала кассационное представление на приговор активисту Константину Котову. Об этом сообщает 3 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы, куда поступил документ.

Представление на приговор Котова поступило для дальнейшей передачи в кассационную инстанцию. После формирования материалов дела Котова жалобы адвокатов и представление прокурора будут направлены для рассмотрения во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Генеральная прокуратура просит кассационную инстанцию о снижении наказания для осужденного с четырех лет до одного года, уточнила адвокат осужденного Мария Эйсмонт.

27 января Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело Котова, осужденного за нарушения на митингах летом 2019 года. В сентябре Тверской суд Москвы признал Котова виновным по ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») и назначил ему наказание в виде 4,5 года колонии общего режима.

14 октября Мосгорсуд оставил этот приговор в силе.