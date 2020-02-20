За два года Генпрокуратура выявила более 600 тысяч нарушений в коммунальной сфере. Чаще всего сотрудники Управляющих компаний незаконно взимают плату с жильцов, а также предоставляют некачественные коммунальные услуги.

Системной проблемой Генпрокуратура называет непрозрачность деятельности Управляющих компаний (УК), отсюда появляются некорректные счета за коммунальные услуги, необоснованное распоряжение общим имуществом собственников квартир., а также некачественные услуги, пишут «Известия».

В надзорном органе также отметили, что в ряде регионов есть несоответствие между тарифами и реально необходимыми средствами на эксплуатацию домов. «В результате УК приходится использовать деньги, собранные с жильцов новых домов для ремонта старых. А это незаконно», — подчеркнула исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

В Генпрокуратуре отметили, что нарушения остаются многочисленными. Ежегодно выявляется около 300 тыс. инцидентов.

Стабильные нарушения в сфере ЖКХ связаны с непрозрачностью деятельности УК — компании, как хозяйствующие субъекты, могут заключать любые договоры, в том числе фиктивные. Подобные сделки приводят к выводу денег собственников и банкротству УК, рассказал юрист национальной юридической службы «Амулекс» Василий Ярошенко. Доказывать в рамках уголовного дела или судебного процесса умысел на вывод средств непросто, отметил он.

Видео дня. В домах из-под крана полилась вода с червями