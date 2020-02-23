Бывший главный санитарный врач России считает, что люди, тем более молодые матери, не должны использовать такой вид самовыражения.

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов.

«Откуда взялась примитивная, туземная мода? Ну, я понимаю, туземцы от безысходности рисуют на себе какие-то уродливые маски, чтобы якобы отпугнуть духов. Но когда цивилизованное общество, молодые женщины, матери! Ну, пройдёт эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Ну, станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять? И дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, ещё хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют. Это более тяжёлое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем. Вообще все эти татуировки нужно запрещать».

Онищенко напомнил, что нанесение тату может привести к заражению крови.

«Эта крайняя степень язычества, которую мы сегодня наблюдаем, несёт в себе большие риски. Сама по себе процедура небезопасна с точки зрения заражения, с точки зрения нарушения естественных покровов кожных, под которые загоняются химические вещества, тем самым нарушая структуру и органический состав кожи».

Европейское химическое агентство (ECHA) хочет запретить два пигмента, которые используются в большинстве цветных чернил для татуировок: голубой (Blue15) и зеленый (Green7). Причиной этому стало подозрение в высокой канцерогенности. По словам Геннадия Онищенко, опасны не только приводимые пигменты.

«Любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи, является потенциальной опасностью. Любое инородное тело, оно может спровоцировать всё, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом».

В рекомендациях ECHA указано, что эти пигменты уже запрещены в косметических средствах из-за проблем со здоровьем. В связи с этим специалисты подозревают, что указанные красители могут вызывать рак мочевого пузыря.

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