со ссылкой на вице-консула Марию Семенову.

"Мы связывались с пресс-службой железных дорог, они сказали, что сейчас развозят людей по разным больницам, сейчас выясняют, у кого какое гражданство. Потому что в отличие от самолетов, где билет изначально покупается по паспорту и видно, какое гражданство у человека, на поезда, даже международные, здесь билеты покупаются просто в кассе без паспортных данных", – сообщила Мария Семенова.

По данным диппредставительства, все туристы из России уже покинули республику из-за ситуации с коронавирусом, в основном остались постоянно проживающие там.

«Это маленький локальный поезд, поэтому будем надеяться, что нет пострадавших россиян», – добавила она.

Днем во вторник радио Sputnik сообщило, что по меньшей мере три человека погибли, десятки ранены в результате столкновения двух поездов в Чехии.

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