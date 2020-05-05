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Члену президиума Российской академии наук Евгению Микрину было 65 лет

Член президиума Российской академии наук, генконструктор российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке на 66-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ученый заразился COVID-19. Микрин 9 апреля присутствовал на пилотируемом запуске с космодрома Байконур, во время которого на МКС отправился новый экипаж. Космонавты во время общения находились в изолированной комнате — за стеклом.

Евгений Микрин — советский и российский ученый в области механики и процессов управления, конструктор ракетно-космической техники. С 2011 года он является академиком РАН, с 2017-го — членом президиума РАН.

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