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Генконструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», член президиума РАН Евгений Микрин скончался после борьбы с новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

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Ученому было 64 года. Президент РАН Александр Сергеев рассказал, что Микрин скончался в больнице Коммунарки.

Сергеев описал Микрина как яркого человека, всю жизнь посвятившего развитию отечественной космической программы. Он был генеральным конструктором пилотируемых программ России.

«Фактически, мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», — подчеркнул Сергеев.

Как писал «Рамблер», к утру 5 мая в России выявили 155 370 человек с коронавирусом, 1451 из них умерли, 19 865 излечились.

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