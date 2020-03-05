Группа специалистов из Научной школы биологических наук и наук о Земле и окружающей среде при Университете Нового Южного Уэльса в Австралии раскрыли объяснили, почему жизнь мужчин более короткая, чем у женщин. Причина кроется в особенностях хромосом. Исследование было опубликовано в среду, 4 марта, в научном журнале Biology Letters.

Широко известна гипотеза о том, что мужчины живут меньше женщин, так как в их жизни больше риска, они чаще работают на опасных для жизни профессиях и более подвержены вредным привычкам.

Однако австралийские генетики обратились к другому предположению. Существует гипотеза о том, что организм с гетерогаметным полом (XY) — у большинства видов это самцы, больше страдает от вредных мутаций, которые проявляются в X-хромосоме. Самки многих животных, как и людей, являются носителями двух X-хромосом, то есть двойной копии половых генов, поэтому мутировавшая ДНК может компенсироваться наличием нормальной.

Отдельные виды птиц, бабочек и мотыльков обладают уникальным набором хромосом, отличающим их от других животных. Организм самцов таких видов имеет гомогаметные половые хромосомы (ZZ), а самок — гетерогаметные хромосомы (ZW). В таком случае продолжительность жизни самцов с дубликатной хромосомой оказывалась больше, чем у самок с двумя разными хромосомами, что также подтверждает гипотезу выше.

Таким образом, биологи сравнили продолжительность жизни разных приматов, других млекопитающих и птиц, а также рептилий, рыб, амфибий, паукообразных, тараканов, кузнечиков, жуков, бабочек и мотыльков. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что особи с гетерогаметным полом живут, в среднем, на 17,6% меньше гомогаметных.

Неожиданностью для генетиков стала еще одна тенденция. Хотя у особей с мужским гетерогаметным полом самки умирают на 21% позже самцов, у животных с женским гетерогаметным полом (птицы и насекомые) самцы опережают самок только на 7%. Это может объясняться действием таких факторов, как побочные эффекты полового отбора, степень деградации Y-хромосомы и динамика теломер.

11 декабря 2019 года специалисты Мичиганского университета выявили, что стресс, испытанный в раннем возрасте, может увеличить продолжительность жизни.Так называемые окислительный стресс вызывают агрессивные молекулы-окислители, которые возникают во время ряда метаболических реакций.