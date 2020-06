Во время пандемии на Западе стало популярным приложение, которое позволяет прогуляться в точку со случайно сгенерированными координатами. Молодежь, которая развлекается таким образом, называет себя «рандонавтами». И все бы хорошо, если бы не череда странных событий, которая привела к следам серийного убийцы.

Вокруг американского приложения "Раноднавтика" за пару месяцев вырос целый странный культ. Его авторы ни много, ни мало, утверждают, что их детище "использует квантовые источники энтропии для рандомизации". На практике эта чушь выглядит не сложно: нужно написать, что примерно вы хотите найти (скажем, любовь или бродячую кошку) выбрать на карте заданный радиус, и в его пределах генератор случайных чисел выдает точку координат, куда надо отправиться.

Как высокопарно выражаются рандонавты, это позволяет "выйти за пределы своего туннеля вероятности и сделать то, чего Вселенная от вас не ожидает".

Но вот уж чего не ожидали сами пользователи, так это массы необъяснимых совпадений и страшноватых случаев.

Вот как описывает свой опыт американская девушка. "Я написала в поле цели "День отца" — папа недавно умер, я тоскую по нему. Координаты привели меня к его могиле на кладбище. Рядом с ней бегал койот. У папы всю жизнь было такое прозвище — Койот". Видео сцены прилагалось.

Молодой человек решил посмотреть на "что-то грустное": приложение привело его к заброшенному дому в лесу, с потолка которого свисала веревка с петлей.

А тут навскидку описание вчерашнего приключения.

"Я написал цель — "священное место коренных американцев". Мне выпали координаты места, где зимой случилось смертельное ДТП, и вообще там каждый год кто-то погибает, потому что дорога делает опасный поворот.

Тогда я ввел "прикольная прогулка с собакой". Координаты привели нас на поле, где паслись коровы с телятами. Мы отлично погуляли, но, когда я позвонил маме, чтобы рассказать про этих коров, в разговор вклинился какой-то человек. Он тяжело дышал и шептал слова на языке, которого я никогда не слышал. Потом тишина, и мама говорит: "А кто это был?" Так повторилось три раза, пока мы не нажали отбой.

Я это приложение к черту удаляю. Что-то с ним не так".

Конечно, можно было бы списать все это на фантазии или постановки подростков, которые выпендриваются в Сети, если бы не жуткая история в Сиэтле.

Компания юношей и девушек получила через приложение точку на пляже и нашла там закрытый на молнию чемодан. Ребята шутили, что внутри, наверное, деньги, но, когда открыли молнию, изнутри ударил отвратительный запах. Там лежало нечто в пластиковых мешках.

После раздумий решили позвать полицию, внутренне надеясь, что в чемодане просроченные продукты. Но увы — там оказались человеческие останки.

Этот случай подтвердил департамент полиции Сиэтла — он сообщил, что в указанном районе нашли еще одну сумку с останками. Сейчас одни американцы обсуждают версию о появлении в Сиэтле серийного убийцы, а другие говорят, что "магическое приложение" помогло жертве обрести покой.

