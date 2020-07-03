Нынешней американской администрации совсем не нужна система контроля за вооружением, в том числе ядерным, поэтому они так легко отказались и от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил во вторник Mpravda.com бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Так он прокомментировал заявление замглавы МО РФ Александра Фомина, что США ведут последовательную политику отказа от обязательств в контроле над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования.

«Американцам нужен предлог, чтобы выйти из ДРСМД, поэтому они предъявляют необоснованные и бессмысленные требования и разрушают договор за договором. Нынешней американской администрации совсем не нужна система контроля за вооружением, и ядерным в том числе. Они считают, что они самые сильные, у них больше всех возможностей и денег, поэтому смысла заключать договоры нет, по мнению американцев все ограничивающие договоры в пользу русских», — заявил Бужинский.

По мнению генерала, шансов продлить ДРСМД не осталось, «США официально уведомили, что выходят из договора и изменить их решение сможет, наверное, только полный отказа России от ядерного вооружения».

Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.