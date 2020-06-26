Россия не нарушает никаких международных законов, когда ведет геологоразведку на Курилах, Япония использует это, чтобы в очередной раз напомнить о своей позиции, заявил Mpravda.com председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Япония сделала представление России в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, сообщил генсек японского правительства Ёсихидэ Суга. Москва ранее уведомила Токио о работах на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами, которые продлятся три месяца.

«Япония вообще очень нервно реагирует на любые наши действия в районе Южных Курил, но все их высказывания – не более чем попытки не дать России забыть о своих требованиях в отношении Курильских островов. Это повторяется постоянно и не стоит особого внимания», — сказал Липовой.

Он уточнил, что на Курилах Россия добывает полезные ископаемые, в том числе металлы, используемые в ракетостроении. По его словам, там постоянно идет исследование недр и поиск новых элементов, что не несет «никакой угрозы Японии».

«Россия не нарушала международных законов и заранее предупредила о работах в этих местах. Поэтому выражать свое недовольство японская сторона, конечно, может, но только на бумаге», — добавил генерал.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В 2018 году в Сингапуре по итогам встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Абэ Синдзо премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.