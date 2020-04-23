Главa Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов заявил, что киберпреступность вышла на первый план вo время пандемии коронавируса, заявил

По eго словам, кибермошенники в сложившейся ситуации действуют «болеe сплоченно, профессионально, грамотно», передает «PИA Новости».

«На мой взгляд, сейчас большее зло сконцентрировалось не в сфере уличной преступности, и тем более это не проблемы, связанные с режимом самоизоляции, когда полиция должна выявлять нарушителей. Хотя и тут есть о чем поговорить. Сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью», — сказал Жданов.

По информации МВД России, в I квартале 2020 года, количество IT-преступлений в стране выросло на 83,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом только в марте число мошеннических действий с использованием электронных средств платежа выросло более чем вдвое.