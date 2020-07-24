Власти Канады проведут расследование в отношении генерал-губернатора страны Жюли Пейетт, которую обвиняют в притеснении и оскорблении сотрудников своего офиса, сообщает телеканал СВС.

Проверка поручена Тайному совету, который исполняет роль консультационного и координационного органа при канадских премьер-министрах. Члены совета уже пообещали, что расследование будет «всесторонним, независимым и беспристрастным».

Расследование началось после публикации телеканал, который со ссылкой на неназванные источники, сообщил, что Пейетт создала «токсичную обстановку» в своем офисе, словесно оскорбляя сотрудников. Некоторые из них были доведены генерал-губернатором до слез, другие увольнялись со службы.

Аналогичные обвинения звучат в адрес Ассунты Ди Лоренцо – секретаря и давней подруги генерал-губернатора. По словам источников, она неоднократно оскорбляла сослуживцев, называя их «ленивыми и некомпетентными».

Королева Великобритании Елизавета II утвердила кандидатуру астронавта Жюли Пейетт на пост генерал-губернатора Канады в июле 2017 года. В 1999 году Пейетт стала первым канадским астронавтом, побывавшим на МКС. Она заявляла, что служба генерал-губернатором станет ее вторым шансом принести пользу Канаде.

Хотя генерал-губернатор выполняет в Канаде в основном церемониальные обязанности, по конституции он наделен правом распускать парламент страны или временно приостанавливать его работу.