Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение от бельгийского «Брюгге» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов. По его мнению, «сине-бело-голубые» заиграли только после пропущенного гола и им хватило победного куража.

«Абсолютно неудовлетворительный результат. Проиграть, пропустив за минуту до конца добавленного времени, — это особенно обидно. Если смотреть глубже, то причина поражения — это, конечно, неудовлетворительное качество игры, команда показала, на что она способна, только после того, как пропустила гол на 63-й минуте. Уже не в первый раз обращаем внимание, что «Зенит» начинает играть, пропустив гол», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Собеседник агентства отметил, что «Зенит» поплатился за свои ошибки, которые в чемпионате России «часто остаются безнаказанными». Тогда как в Лиге чемпионов любая ошибка наказуема.

Гендиректор призвал болельщиков не посыпать голову пеплом — это только первая игра из шести на групповом этапе. Говорить, что кто-то сильнее или слабее, нельзя, в Лиге чемпионов все команды сильные и способные продемонстрировать хороший футбол.

«Не хватило победного куража, это одна из причин поражения. Особенно во второй половине первого тайма казалось, что мы смотрим настольный футбол, когда игроки привязаны к своим позициям и не могут передвигаться, открываться. Стоячая ситуация позволила «Брюгге» контролировать середину поля и подступы к своей штрафной площади», — отметил Медведев.

Во втором туре группового этапа главного еврокубка «Зенит» 28 октября сыграет на выезде с дортмундской «Боруссией», которая во вторник проиграла итальянскому «Лацио» (1:3).